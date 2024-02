La Giamaica sulle orme di Bob Marley

In concomitanza con il debutto nei cinema italiani del film "Bob Marley: One Love", Jamaica Tourist Board Italy in collaborazione con Sandals Resorts ha organizzato una proiezione esclusiva per media, t.o. e adv presso il cinema City Life Anteo di Milano.

Un'occasione per raccontare la destinazione, costruendo un emozionante viaggio fatto di note e paesaggi dell'isola. Un itinerario che parte dal Sangster International Airport di Montego Bay per giungere ai tramonti di Negril e ovviamente a Nine Miles, il villaggio natale di Bob Marley. E infine davanti alla sua casa - oggi museo - di Kingston a Hope Road. Non può mancare, in ultimo, uno stop a Trenchtown, luogo di ispirazione per la composizione di 'No Woman, No Cry' e a Culture Yard, dove ammirare una esposizione di memorabilia reggae e rasta. G. G.