Cook Islands: ecco le regole per un viaggio al top

Cook Islands Tourism Corporation ha realizzato una pagina web con alcune indicazioni e suggerimenti generali per quanti desiderino visitare l’arcipelago.

La pagina offre utili indicazioni non solo ai turisti ma a tutti gli abitanti delle isole.

Tra queste, spiccano il richiamo alla consapevolezza di ciò che ci circonda e l’appello al rispetto della cultura locale; non mancano le raccomandazioni alla preventiva informazione rispetto alle condizioni atmosferiche, nel caso in cui si pianificassero attività outdoor, né i consigli su come muoversi con i tour operator locali per organizzare incontri ravvicinati con la fauna locale.



Nicholas Costantini, marketing manager Southern Europe dell’ente, commenta: “Un viaggio alle isole Cook può davvero essere un viaggio senza pensieri, ma come sempre il turista va richiamato alla consapevolezza, alla partecipazione attiva, fornendo il proprio contributo al mantenimento dello stato delle cose. Si tratta come sempre, di viaggiare – ed anche ‘essere’ – responsabili, guardando al futuro e a nuove forme di turismo”.



E a proposito di sicurezza, per il 2024 è Air New Zealand a detenere lo scettro di compagnia aerea più sicura al mondo, mentre tra le low cost, spicca Jetstar, che ha annunciato il quarto volo settimanale da Sydney a Rarotonga a partire dal prossimo 23 marzo 2024.