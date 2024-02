Francia, effetto Olimpiadi: exploit di ricerche su Amadeus

Aumenta l’interesse internazionale per la Francia in vista delle Olimpiadi, che si terranno a Parigi quest’estate. A sei mesi dall’evento, infatti, secondo le rielvazioni di Amadeus le ricerche di voli per la Francia per le date immediatamente precedenti e successive ai giochi – dal 23 luglio al 15 agosto 2024 – sono già in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La top five

I primi cinque Paesi che cercano voli per la Francia sono Stati Uniti, Gran Bretagna, Brasile, Spagna e Canada. Tuttavia, dal momento che la maggior parte dei Giochi Olimpici si terrà a Parigi, non sorprende che la domanda di voli per la capitale francese sia aumentata, raggiungendo un più 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.



Quando si tratta di recarsi nella capitale francese, spiega TravelDailyNews, i tedeschi sono in cima alla classifica. Le ricerche dalla Germania per la capitale francese sono aumentate di un sorprendente 144% per le date di viaggio tra il 23 luglio e il 15 agosto nel 2024, rispetto alle stesse date dell'anno scorso.



Parigi, però, non è l’unica città a beneficiare del turismo olimpico. I dati Amadeus vedono, infatti, una grande crescita di interesse per altre destinazioni della Francia. In particolare, stanno decollando le ricerche di voli per Marsiglia, Lione e Lille, che ospiteranno diverse competizioni. Nonostante l’aumento dell’interesse per i viaggi, la durata media del soggiorno rimane però stabile a sette giorni.