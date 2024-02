Le BVI puntano ad attrarre il mercato italiano

Le Isole Vergini Britanniche guardano con attenzione al mercato italiano. Si tratta, ad oggi, di una percentuale di turisti ancora bassa (1-2% sul totale) ma l’interesse per svilupparsi nella Penisola è concreto.

Le BVI stanno vivendo una fase di ripresa post-pandemia, e come racconta Clive McCoy (nella foto), director of Tourism, The British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission, hanno chiuso il 2023 con 260mila visitatori (crocieristi esclusi) e per il 2024 puntano a raggiungere i 350mila ‘overnight guest’.



“Abbiamo diversi collegamenti aerei dall’Europa - spiega McCoy -. Via Parigi si può raggiungere St. Martin e poi, in 45 minuti, il nostro aeroporto internazionale. Oppure si può volare via Uk con scalo ad Antigua o ancora, dopo aver raggiunto Miami, proseguire a bordo di American Airlines”.



“Stiamo lavorando anche sul fronte hospitality - prosegue McCoy -. Il Peter Island Resort sarà interamente rinnovato in chiave luxury e le prenotazioni apriranno il 3 ottobre, il Long Bay Beach Resort si è ingrandito e ha assunto un carattere molto chic. Infine – conclude – lo Scrub Island Resort, Spa & Marina è tornato indipendente lo scorso anno e il progetto verrà completato entro la primavera, mentre The Moorings, fiore all’occhiello per lo Yacht Charter, sta crescendo e migliorando i servizi già presenti”.



Gaia Guarino