Yanet Mora Ferguson, consigliere cubano per il Turismo in Italia, ha definito la strategia del Paese, sottolineando la varietà di offerta che non si riduce al segmento balneare.

La manager ha spiegato come le prospettive sul nostro mercato siano comunque in miglioramento, grazie anche alla volontà di rafforzare le sinergie attraverso collaborazioni strategiche con i tour operator italiani.



“Cuba non è solo sole e mare”, ha sottolineato Yanet Mora Ferguson in un intervento riportato da Traveldailynews, ponendo l’accento sulle diverse attrazioni dell’isola tra cui quelle legate a natura, benessere, honeymooner.

In quest’ottica il sostegno dei t.o. italiani è fondamentale e avrà un peso importante anche in futuro.