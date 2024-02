Monaco 'Best European Destination' 2024

Monaco è stata eletta ‘Best European Destination 2024’. Il titolo è stato assegnato mediante un’indagine condotta fra oltre un milione di viaggiatori provenienti da 172 Paesi e divulgata sul sito europeanbestdestinations.com.

Sono 20 le destinazioni selezionate dai viaggiatori tra le oltre 500 presenti e Monaco si è classificata al secondo posto dopo Marbella e prima di Malta.



"Monaco si è concentrata sullo sviluppo ecologico per molti anni e la destinazione continua a espandersi e a onorare il suo impegno nei confronti della natura - afferma il sito European Best Destinations -. È considerata una meta perfetta per una fuga verde che combina benessere, gastronomia, shopping, spiaggia, attività acquatiche e sport all'aria aperta".