Aruba, le novità 2024 cominciano con l’Happy One Pass

Aruba Tourism Authority archivia un 2023 da record e si prefigge nuovi obiettivi: "Siamo entusiasti delle evoluzioni che ci aspettano e consapevoli che renderanno l''Effetto Aruba' più forte che mai - ha commentato Ronella Croes, ceo di Aruba Tourism Authority -. Con nuovi sviluppi sul fronte di offerta alberghiera, innovazioni tecnologiche, appuntamenti culturali, siamo certi che la sensazione di benessere che i nostri visitatori sperimentano sull'isola resterà con loro anche una volta tornati a casa".

Nel 2024 Aruba celebra il 70° anniversario del Carnevale di Aruba i cui festeggiamenti proseguiranno fino a metà febbraio. In Europa invece, il 2024 sarà l’anno dei festeggiamenti del 40° anniversario della promozione dell’ente: il quartiere generale olandese festeggerà infatti 40 anni di attività per la promozione dell’isola.



Nel marzo 2024 Aruba introdurrà l'Aruba Happy One Pass, un sistema di credenziali di viaggio digitali che consentirà ai viaggiatori di completare le verifiche prima dell'imbarco, di condividere le proprie informazioni con i funzionari dell'immigrazione e di attraversare agevolmente i punti di controllo di frontiera senza dover fornire il passaporto fisico.



Tra gli eventi in programma, il roadshow dedicato alla destinazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno toccando 4 diverse città italiane. Aruba Tourism Authority Italia continua a investire nel trade italiano grazie alla collaborazione con i tour operator e i principali network di agenzie di viaggi, nonché sulla formazione e assistenza di ogni agente, consulente o viaggiatore interessato a scoprire qualcosa di più sull’isola.



Tra le principali novità di quest’anno, due nuove aperture. Quella dell’Iberostar Grand Aruba, che aprirà durante l’estate 2024 e il St. Regis Palm Beach Aruba Resort, il cui debutto è atteso per fine anno.