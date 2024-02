World Tourism Event a Genova, le novità della 14esima edizione

Torna a Genova World Tourism Event, il salone dedicato alla valorizzazione turistica dei siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco giunto alla sua 14esima edizione.

L’evento si terrà dal 12 al 14 settembre in due degli storici Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco: Palazzo Grimaldi della Meridiana, dove avranno sede l’area espositiva e quella convegnistica, e Palazzo Spinola, che ospiterà il workshop b2b, previsto per il 12 settembre.



Il Wte 2024 prevede dunque un’area espositiva aperta al pubblico e visitabile gratuitamente, riservata non solo ai beni Patrimonio Mondiale, italiani e stranieri, ma anche a tutti quegli operatori turistici che vogliano offrire esperienze per vivere appieno la vacanza nei siti Unesco.



Nella giornata inaugurale dell’evento, il 12 settembre, si svolgerà inoltre il workshop b2b, riservato a buyer internazionali specializzati, che saranno selezionati in collaborazione con ENIT Agenzia Nazionale per il Turismo.



Infine, l’edizione 2024 avrà un’area eventi ed esperienze, luogo di approfondimento e di animazione sempre aperto e a ingresso gratuito.

“La nostra sfida - spiega Marco Citerbo, amministratore di M & C Marketing Consulting - è di consolidare l’importanza della valorizzazione dei beni Unesco e di Wte attraverso azioni come la realizzazione di fam trip e workshop b2b dedicati al Patrimonio Mondiale italiano e una comunicazione, anche sui social, mirata a informare e sensibilizzare sul Patrimonio mondiale. Azioni che avranno il proprio culmine nella tre giorni del Wte”.