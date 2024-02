Spagna, nel 2023 turisti stranieri oltre le stime. Superati gli 85 milioni

In dicembre il numero di arrivi di turisti stranieri in Spagna è cresciuto del 26,2% su base annua sfiorando i 5,2 milioni. Gli arrivi, riporta Agi, sono aumentati principalmente da Regno Unito (+18,7% a 0,91 milioni), Francia (+23,7% a 0,82 milioni) e Germania (+23,7% a 0,56 milioni). A seguire, i turisti provenienti dalla Svizzera, dall'Italia, dagli Stati Uniti e dal Belgio.

Le Canarie sono state la regione più visitata (26,4% del totale delle visite), seguite dalla Catalogna (19,6%) e dalla Comunità Valenciana (13,7%). Considerando l'intero 2023, sono stati circa 85,1 milioni i visitatori stranieri diretti in Spagna, in aumento del 18,7% rispetto all'anno precedente e vicini ai numeri pre pandemia.



Gli 85,1 milioni di turisti sono una cifra leggermente superiore rispetto alla stima effettuata dal ministro spagnolo del Turismo, Jordi Hereu, che parlava di "più di 84 milioni" di visitatori stranieri in un anno.

Inoltre, la spesa dei turisti stranieri è aumentata del 24,7%, raggiungendo i 108,6 miliardi di euro, in incremento rispetto ai 91,9 miliardi del 2019.

Queste cifre rappresentano "un punto di partenza straordinario per continuare a lavorare e migliorare la qualità della nostra industria turistica nel 2024" ha aggiunto Hereu.



Secondo Exceltur, questa dinamica dovrebbe continuare anche quest'anno, con un livello di entrate turistiche nazionali e internazionali previsto intorno ai 200 miliardi di euro. "Se questa previsione si avvererà, il turismo contribuirà per il 41,4% alla crescita economica spagnola", ha sottolineato Exceltur.