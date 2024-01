Giappone, anno di grandi numeri: 25 milioni i visitatori

Anno di grandi numeri per il Giappone, che ha chiuso il 2023 accogliendo più di 25 milioni di visitatori, arrivando quasi all’80% dei livelli pre-Covid.

Nel mese di dicembre il Paese ha visto 2,7 milioni di turisti, superando di slancio i numeri del 2019.



L’Agenzia giapponese per il turismo riporta che la spesa dei turisti stranieri nel 2023 sarà pari a 5,29 trilioni di yen (35,7 miliardi di dollari), in aumento del 10% rispetto a quattro anni fa.



Fra i principali mercati turistici del Paese, gli indicatori sono tutti in aumento tranne che per quanto riguarda la Cina, che ha recuperato solo 1/4 dei valori pre pandemia, con 2,4 milioni di turisti nel 2023.