Una Spagna più sostenibile: la campagna di Turespaña e Lonely Planet

Turespaña fa squadra con Lonely Planet per affermare la Spagna come destinazione sostenibile. L'Istituto del Turismo spagnolo e la casa editrice di guide turistiche hanno siglato un accordo che ha l'obiettivo di mostrare promuovere nel mondo le diverse regioni del Paese e le proposte di viaggio rispettose dell'ambiente e delle comunità locali.

Frutto della collaborazione è la campagna presentata a Fitur 2024 dal titolo 'Il cammino verso la sostenibilità, una conversazione tra Turespaña e Lonely Planet'.



L'iniziativa vedrà l'editore impegnato nella produzione di contenuti sul tema dei viaggi sostenibili, come 'Spagna in bicicletta', 'Spagna in treno', 'Grandi paesaggi e turismo d’avventura', 'Parchi nazionali', 'Agriturismo', 'Conservazione del patrimonio di Spagna', tra gli altri.



Contenuti che verranno promossi anche da Turespaña, conferendo una diffusione speciale al premio ‘Best in Travel’, che vede il Paese come migliore destinazione sostenibile del 2024.



Attraverso l'accordo il turismo spagnolo vuole inoltre invogliare i visitatori a un uso responsabile delle risorse naturali e culturali del Paese per migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione locale, contribuendo così a un turismo redditizio e sostenibile.