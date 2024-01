Thailandia oltre le aspettative: arrivi italiani a quota 191mila

“Sono dati che ci consentono di continuare a lavorare con entusiasmo”. Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, non nasconde la sua grande soddisfazione per un bilancio particolarmente soddisfacente sul fronte degli arrivi italiani in Thailandia.

Il 2023 si è infatti chiuso con un totale di 191mila unità, numero che supera abbondantemente le previsioni di inizio 2023, che si fermavano a quota 180mila. “Il legame tra i due Paesi – continua Botticelli - è un fatto acquisiti da decenni, così come la considerazione di cui la Thailandia gode nell’immaginario dei viaggiatori italiani. Il nostro prossimo obiettivo sarà, naturalmente, migliorarci. Al momento siamo al 68% degli arrivi pre-Covid. Le nostre previsioni per il 2024 parlano di circa 225mila arrivi dal mercato italiano. Speriamo che anche i prossimi 12 mesi siano importanti per raggiungere o superare questo nuovo target”.



Il lavoro con il trade

Fondamentale per ottenere questo risultato, ancora una volta, la collaborazione con il trade turistico. A questo proposito l’ente sta pensando a iniziative rivolte alla distribuzione con momenti formativi in differenti città italiane e l’organizzazione di fam trip dedicati alla conoscenza diretta del prodotto. Le fiere saranno nuovamente al centro dell’attenzione, oggetto di attività promozionali e campagne mirate.