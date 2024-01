Giappone, numeri vicini a quelli del pre-pandemia

Nel 2023 il flusso outgoing dall’Italia al Giappone è tornato quasi ai livelli pre-pandemici. A confermarlo i dati preliminari diffusi dall’ente nazionale del turismo giapponese, che evidenziano come il numero di arrivi in Giappone dall’Italia tra gennaio e dicembre 2023 sia solo del 6,4% inferiore rispetto al numero dello stesso periodo del 2019, posizionando il nostro Paese al secondo posto della classifica europea dopo la Germania (-1,3%).

Un segnale incoraggiante se si considera che il numero di voli disponibili dall’Italia non è ancora tornato ai livelli del 2019 e che la durata dei voli è aumentata a causa della situazione internazionale.



Italia al terzo posto anche nella classifica mondiale della spesa per singolo viaggiatore, superata solo dal primo posto della Spagna e dal secondo posto dell’Australia.



In questo contesto, debuttano i due nuovi brand video della città della serie Nothing Like Tokyo, che nelle versioni Tradition e Innovation danno un assaggio degli eventi e dei luoghi più tradizionali della metropoli.