‘Australia on Tour’: il Paese si svela alle agenzie italiane

Agenti di viaggi al centro del programma di formazione messo a punto da Tourism Australia. Tre gli appuntamenti in programma in gennaio, al centro di un roadshow fra Milano, Roma e Napoli.

Il 23 gennaio si comincerà a Milano con un selezionato gruppo di agenti specialisti sulla destinazione, mentre il 24 e il 25 gennaio l’incontro si svolgerà rispettivamente nelle città di Roma e Napoli.



Australia on Tour 2024 invita gli agenti di viaggi a prendere parte agli eventi di formazione e networking per scoprire le ultime novità sulla destinazione e per ricevere gli aggiornamenti di prodotto. L’invito è poi a completare l’Aussie Specialist, il pluripremiato programma di formazione di Tourism Australia che permette agli adv di rafforzare la conoscenza sull’Australia e di usufruire di diversi vantaggi.



Australia On Tour 2024 viene realizzato in collaborazione con i rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia e della compagnia aerea Singapore Airlines.



Prosegue inoltre l’Aussie Specialist Program, programma di formazione di Tourism Australia dedicato a tutti gli operatori del settore in collaborazione con gli Stati e i Territori australiani. Il programma gratuito offre agli agenti di viaggi internazionali le conoscenze e le competenze per vendere l'Australia in modo più efficace.