Ras Al Khaimah chiude l’anno migliore di sempre con 1,22 milioni di arrivi

Si chiude l’anno migliore di sempre per Ras Al Khaimah. La destinazione archivia il 2023 registrando 1,22 milioni di arrivi, cifra record che segna una crescita dell’8% sul 2022, sostenuta da un significativo aumento dei flussi internazionali, a +24%.

A complemento di questa crescita, anche il tasso di occupazione alberghiera nell’Emirato ha registrato un incremento significativo con un’occupazione del 74%, in aumento di 12 punti percentuali sull’anno precedente.



Gli altri risultati

Nel corso dei 12 mesi passati, la destinazione ha consolidato il suo posizionamento come sede di eventi business e leisure, con una crescita del 23% dei ricavi provenienti dal settore Mice e del 103% da quello dei matrimoni.



Tra gli altri risultati, Ras Al Khaimah ha ottenuto la Silver Certification nell’ambito del programma Sustainable Destinations di EarthCheck; siglato un Memorandum of Understanding con Oman Tourism Development Company per portare avanti attività trasversali a beneficio di entrambe le destinazioni; e potenziato i collegamenti internazionali con l’introduzione dei voli diretti di Qatar Airways, IndiGo, Smart Wings, Centrum Air e SmartLynx.



“È stato un grande anno per il nostro Emirato, che ha chiaramente posto le basi per una crescita e uno sviluppo sostenibili di Ras Al Khaimah”, commenta Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, aggiungendo che “nonostante le sfide globali che hanno avuto un impatto sul nostro settore, siamo rimasti agili e resilienti come comunità turistica, lavorando insieme per offrire una destinazione apprezzata da visitatori e residenti. Investendo in infrastrutture, organizzando eventi di livello mondiale, e rendendo il nostro Emirato sostenibile e accessibile a tutti, Ras Al Khaimah è saldamente sulla buona strada per continuare con successo il 2024 e oltre”.