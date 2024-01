Disneyland Paris, torna il programma Disney Stars - Ambassador per le agenzie più fedeli

Ritorna anche quest’anno Disney Stars - Ambassador, il programma messo a punto da Disneyland Paris e riservato agli agenti di viaggio italiani più fedeli.

Ad oggi su tutto il territorio italiano sono 40 le agenzie di viaggi Ambassador, per un totale di 190 punti vendita. Oltre ad essere dei top seller della destinazione, gli Ambassador sono veri e propri ambasciatori di Disneyland Paris tra le agenzie di viaggi italiane.

La selezione è annuale e avviene sulla base di alcuni criteri come il fatturato, ma anche il potenziale che l’agenzia rappresenta.



L’intento del programma è quello di creare una partnership a lungo termine, unendo l’esperienza e la professionalità degli agenti con la conoscenza del prodotto del team Disneyland Paris in Italia, basata su obiettivi comuni di comunicazione e vendita per amplificare la visibilità di Disneyland Paris attraverso i canali di comunicazione b2c delle agenzie, creando e animando le community locali dedicate alla destinazione e coinvolgendo anche altre agenzie di viaggi in iniziative ed investimenti tattici b2b2c.



Fra gli speciali vantaggi dedicati alle agenzie Ambassador, si trovano il supporto commerciale con un account dedicato; canali di comunicazione dedicati come il gruppo Facebook e un indirizzo e-mail; sviluppo di asset di comunicazione b2b e b2b2c personalizzati; sviluppo di materiali per il punto vendita come Pos, vetrine esclusive, materiali promozionali durante le campagne nazionali; supporto per eventi in agenzia dedicati a Disneyland Paris; piano di incentivazione annuale sulle vendite e incentivi tattici per periodi specifici; plus esclusivi per i gruppi accompagnati dall’Ambassador.



Le agenzie Ambassador possono inoltre contare su una formazione continua e dedicata nel corso dell’anno grazie alla Disney Stars University e ai fam trip dedicati, il cui prossimo appuntamento è previsto a metà febbraio, quando sarà possibile scoprire il Disneyland Hotel che riaprirà le sue porte il 25 gennaio 2024.