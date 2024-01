India e Maldive, polemica sui social: i Vip indiani invitano ai viaggi interni

Un inizio anno carico di tensioni. È quello che sta accadendo tra India e Maldive, un vero e proprio boicottaggio scatenatosi a causa di insulti sui social. A fronte dello slogan 'India out' fortemente spinto dai nuovi vertici politici di Malè, seguito da parole sgradevoli diffuse sul web dai neoministri maldiviani in occasione di una visita del premier indiano alle Laccadive (meta indiana rivale delle Maldive), i principali portali di viaggi dell'India hanno sospeso la possibilità di effettuare prenotazioni per le Maldive.

La decisione è supportata anche da diversi Vip indiani, che hanno invitato i loro connazionali a optare per località balneari locali. Un danno che per Malè potrebbe costare caro, soprattutto se si considera che l'India rappresenta il primo mercato di arrivi turistici. Come si legge su repubblica.it a esporsi è Prashant Pitti, cofondatore e direttore esecutivo della piattaforma EaseMyTrip. "Promuoveremo le ‘nostre’ Laccadive prima di ogni altra destinazione estera - conclude -, "anche se questo comporterà un temporaneo calo del turismo internazionale”.

G.G.