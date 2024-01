Turchia, niente più visto per chi arriva dagli States

La Turchia compie un nuovo passo in direzione della ripresa turistica. Il Governo ha infatti deciso di non richiedere più ai nordamericani il visto per entrare nel Paese.

Come riporta Travelweekly, il Ministero della Cultura e del Turismo turco ha dichiarato che i viaggiatori nordamericani che visiteranno la Turchia non dovranno acquistare gli e-visas, che erano disponibili online al costo di 51,50 dollari.



Gli Stati Uniti, insieme a Canada, Bahrain, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, si uniscono quindi ad altri 20 paesi fra i quali l’Italia, i cui residenti possono visitare la Turchia senza prima ottenere un visto.