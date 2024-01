Boom alberghiero a Barcellona: raddoppiano gli investimenti

Nel 2023 gli investimenti alberghieri a Barcellona sono aumentati del 118%. Tradotto in cash, si tratta di 518 milioni di euro, oltre il doppio rispetto al 2022.

I dati, diffusi dalla società di consulenza Cbre e ripresi da hosteltur.com evidenziano come l'anno appena concluso sia stato il secondo con i maggiori investimenti in hotel nella provincia della capitale catalana.



Le principali operazioni

Due le acquisizioni che in particolare hanno fatto accendere i riflettori: la prima è l'Hotel Sofia, passato nelle mani di Blasson Property e del gruppo assicurativo Axa per un totale di 180 milioni. La seconda è stata il Mandarin Oriental, acquisito dal gruppo saudita Olayan Group per 240 milioni.



Il Cbre sottolinea che le cifre evidenziano la totale ripresa del settore alberghiero nella città, una delle prinicipali mete turistiche della Spagna. Positivo anche il trend delle prenotazioni; inoltre, si prevede una stabilizzazione delle tariffe.