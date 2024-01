di Gaia Guarino

Si chiama Tren Maya ed è uno dei progetti turistici e infrastrutturali più ambiziosi del Messico. Il 15 dicembre 2023 è stato inaugurato il primo viaggio del nuovo treno, che ha percorso la tratta tra San Francisco de Campeche e Cancún e che, una volta completata, consentirà di raggiungere la città di Chetumal al confine con il Belize.

Attualmente, come si legge su bbc.com, il tragitto è diviso in 7 sezioni e aprirà in maniera graduale. A fine 2023 si è tagliato il nastro delle prime 4 mentre le ultime 3, che collegheranno il nuovo aeroporto di Tulum ed Escárcega, saranno attive da febbraio.



Quando l'infrastruttura verrà terminata, attraverserà cinque stati, 40 comuni e 181 città nel Messico sud-orientale. Collegherà le località turistiche come Cancún, Playa del Carmen e Tulum alle città meno visitate, alle riserve della biosfera e ai siti archeologici interni della penisola dello Yucatán attraverso una combinazione di fermate dirette e trasferimenti in autobus complementari.



I passeggeri potranno scegliere tra tre diversi livelli di servizio: i treni Xiinbal sono dotati di posti a sedere di classe economica e premier; i treni Janal hanno una carrozza ristorante che serve pasti caldi e i treni P'tal includono sedili reclinabili e cabine letto per i viaggi a lunga percorrenza.



Il treno semplifica inoltre la pianificazione di itinerari di più giorni verso alcune delle attrazioni più difficili da raggiungere della regione, tra cui Calakmul, la foresta protetta più grande del Messico, e le spettacolari rovine Maya come Uxmal, Palenque e Campeche.