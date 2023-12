di Gaia Guarino

Il 2024 è alle porte ed è tempo di cominciare ad aggiornare la propria bucket list. Gli Stati Uniti offrono sempre numerose opportunità e chi cerca esperienze straordinarie tra natura e vibranti metropoli non può restare deluso. Per il prossimo anno, Brand Usa consiglia così 5 destinazioni per vivere gli States in modo alternativo.

Si parte da Kansas City, in Missouri, dove la 'Swiftmania' sembra essere il driver per registrare numeri da record. Ma non solo, in aggiunta al richiamo della regina del pop, si sommano una serie di eventi soprattutto connessi allo sport, dal calcio al pickleball.



Altra tappa è Santa Fe, in New Mexico. Qui le culture dei nativi americani, degli spagnoli e degli anglo-americani si fondono formando una fiorente comunità creativa. Il viaggio prosegue a Philadelphia, Pennsylvania, ricca di storia americana e allo stesso tempo teatro del gusto con i suoi sapori contemporanei e vivaci.



Penultima meta da mettere in agenda per il 2024 è St. Pete/Clearwater in Florida. Nascosta su una penisola soleggiata tra la baia di Tampa e il Golfo del Messico, sorprenderà i visitatori con un'incredibile scena artistica dove spicca il The Dali Museum con le opere di Salvador Dalì. Gioiello di tecnologia immersiva è il Dali Alive 360° Dome, recentemente inaugurato.



Infine, c'è Asheville, in North Carolina. Abbracciata dalle Blue Ridge Mountains, con musica e suggestivi paesaggi renderà il soggiorno indimenticabile. E dalla primavera sarà possibile dormire sotto le stelle nel nuovo campeggio di lusso airstream di AutoCamp, lungo le rive del fiume French Broad.