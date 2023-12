Centroamerica, visitatori italiani in aumento

Il Centroamerica e la Repubblica Dominicana si preparano a superare i 120mila visitatori italiani registrati lo scorso anno per il periodo di Natale e Capodanno dall’Organizzazione Mondiale del Turismo.

Secondo le ultime statistiche dell’Unwto, da gennaio a settembre 2023 l’area centroamericana è cresciuta del 4% rispetto allo stesso periodo del 2022 e le attese di un’ulteriore crescita tra dicembre e gennaio sono elevate.



Per raggiungere i paesi dell’America Centrale ci sono diversi collegamenti dalle principali città italiane attraverso hub europei, mentre la Repubblica Dominicana ha voli diretti tutto l’anno dall’Italia con Neos Air.



Tante le occasioni per visitare l’area nel periodo natalizio. Per esempio, in Honduras, il Natale è un riuscito mix di tradizioni garifuna, l’etnia afro caraibica che abita sulle coste del Paese, e quelle cattoliche, caratterizzato dal rogo di una mummia come simbolo di purificazione di fine dell'anno. In Guatemala, i fuochi d'artificio sono protagonisti per tutto dicembre, insieme alle tradizionali celebrazioni Maya. In Nicaragua è tipica la zuppa di manzo, mentre in Belize le culture creola e garifuna si mescolano a parate e danze. In El Salvador è tradizione indossare abiti nuovi, mentre a Panama i bambini girano per le case cantando canzoni natalizie in cambio di piccoli doni. Il Charamico, tradizionale albero di Natale dipinto di bianco, e il pane casareccio, la Telera, che ricorda una baguette, fanno parte della tradizione nella Repubblica Dominicana. In Costa Rica, i festeggiamenti natalizi iniziano il secondo sabato di dicembre con il Festival de la Luz, a cui si aggiunge la tradizionale sfilata di cavalli.