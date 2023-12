Universal aprirà il primo parco di divertimenti in Uk

Universal sbarca nel Regno Unito. Il colosso dell'entertainment sta progettando un parco a tema che sorgerà, secondo le prime informazioni, in un'area a Nord di Londra.

Stando alle anticipazioni di travelmole.com, Universal ha affermato di essere nelle prime fasi per esplorare la fattibilità di un parco con resort.



La struttura sorgerebbe a Bedford, a circa un'ora da Londra.



Il progetto comunque è ancora in fase embrionale e ci vorranno probabilmente diversi mesi prima che Universal decida come procedere.



Intanto proseguono le operazioni per i due nuovi parchi negli States, ovvero Epic Universe a Orlando e Universal Kids in Texas.