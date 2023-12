La Giamaica rivede al rialzo le proiezioni di crescita

Con una stagione turistica invernale record e una solida traiettoria di crescita, il ministro del Turismo della Giamaica Edmund Bartlett ha annunciato che l’isola è destinata a rivedere al rialzo le proiezioni di crescita degli arrivi e i ricavi da turismo per il 2023.

“L’isola dovrebbe registrare un totale di oltre 4 milioni 122 mila visitatori per il periodo da gennaio a dicembre 2023. Ciò segnalerebbe un aumento del 23,7% rispetto al numero totale di visitatori registrati in 2022. Di questi, oltre 2 milioni 875mila dovrebbero essere visitatori in scalo, il che rappresenterebbe un aumento del 16% rispetto sull'anno precedente. Inoltre, prevediamo di chiudere l’anno con un totale di un oltre milione 246mila crocieristi, il che rappresenterebbe un aumento del 46,1% rispetto al conteggio dell’anno precedente”.



In un intervento riportato da Travelpulse, Bartlett ha sottolineato che la ripresa da record del settore sembra destinata a continuare, affermando: “Sulla base dei dati sugli arrivi fino ad oggi, tutte le indicazioni lasciano presagire che avremo un undicesimo trimestre consecutivo di crescita”.

Per quanto riguarda i ricavi da turismo, Bartlett ha annunciato che l’afflusso di visitatori dovrebbe generare 4,265 miliardi di dollari per il 2023, rappresentando un aumento previsto del 17,8% rispetto alle entrate garantite nel 2022 e un aumento del 17,2% delle entrate rispetto ai dati pre-pandemia del 2019.



Ha inoltre sottolineato che se la Giamaica continua su questa traiettoria di crescita, l'isola sarà sulla buona strada per superare le proiezioni di quattro milioni di visitatori e guadagni in valuta estera di 4,1 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.