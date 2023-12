Perù, da gennaio più visitatori giornalieri a Machu Picchu

Nel 2024 il Perù aumenterà il numero giornaliero di visitatori ammessi a Machu Picchu. Al momento, come si legge su Travelweekly, il numero di visitatori autorizzati a visitare la cittadella Inca ogni giorno è di 3mila 800 persone.

Secondo quanto indicato dal ministero del Turismo peruviano, a partire dal 1 gennaio, verranno ammessi fino a 4mila 500 visitatori nella maggior parte dei giorni e si raggiungeranno le 5mila 600 persone in date specifiche, secondo il Ministero del turismo del Perù.



Il turismo in Perù è in ripresa dopo che pandemia e i disordini civili dei primi mesi dell’anno avevano reso difficoltosi i viaggi. Le proteste avevano portato alla chiusura temporanea di aeroporti, ferrovie e siti turistici, inclusi Machu Picchu e il Cammino Inca.

Tutti i siti avevano regolarmente riaperto entro marzo, ma la domanda ha tardato a riprendersi, mostrando segnali di miglioramento dall’autunno.