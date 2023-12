La California si promuove in Italia: luxury e lifestyle le linee guida del 2024

Dal grande sogno al massimo divertimento. La California rilancia la propria immagine col nuovo claim 'Welcome to the ultimate playground', focalizzando la promozione 2024 su tre segmenti di mercato: offerta luxury, road trip per l’intero Stato e lifestyle votato all’arte/design.

“Quest’ultimo tema rappresenta la grande novità dell’annata - spiegano Anna Longhini e Francesca Loquenzi, rispettivamente pr account executive Italy e digital account manager di Visit California attraverso Aviareps - e da settembre accenderà l’attenzione sul Sud della California, dove sono previste oltre 60 mostre internazionali ispirate ai temi dell’Intelligenza Artificiale e della giustizia ambientale. Grazie a innovativi progetti di recupero urbano, San Diego e Tijuana sono state nominate infatti World Design Capital 2024”.



Le cifre

A loro il compito di accrescere la spesa di viaggio in California, giunta a 135 miliardi di dollari nel 2022, ma avviata a toccare quota 154,4 miliardi nel 2023 (+107% sul 2019) e addirittura 166,2 il prossimo anno.

Con ben 127 hotel di nuova apertura o risistemazione, e una maggior capacità di 14mila camere, la seconda destinazione Usa più amata dagli italiani strizza l’occhio pure alle famiglie, puntando sul lancio del Super Nintendo World all’interno degli Universal Studios di Hollywood. A.C.



Nella foto: da sin. Anna Longhini, pr account executive Italy, Mia Hezi, director of tourism, e Francesca Loquenzi, digital account manager