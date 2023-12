Las Vegas apre un ufficio matrimoni temporaneo all'aeroporto

Quando si dice 'sposarsi al volo'. Las Vegas è famosa per i matrimoni rapidi, ma ora la capitale mondiale del gioco d'azzardo ha voluto accelerare ulteriormente i tempi: per sposarsi di fronte a un sosia di Elvis non sarà nemmeno necessario uscire dall'aeroporto.

Dal 26 al 31 dicembre infatti, come riporta travelweekly.com, sarà aperto allo scalo di Las Vegas un ufficio licenze matrimoniali temporaneo.



Il motivo? Secondo le previsioni, questo capodanno è previsto un picco di unioni matrimoniali in occasione dell'ultimo giorno dell'anno, a causa dell'eccezionalità della data: 12/31/23, scritto all'anglosassone, ovvero la sequenza 1-2-3 ripetuta due volte.



L'ufficio pop up sorgerà vicino al ritiro bagagli del Terminal 1 e sarà aperto dalle 8 alle 17.