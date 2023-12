Non avrebbe avuto nessuna conseguenza sui viaggi già prenotati l'attacco hacker che ha colpito i sistemi informatici di Hotelplan Uk. Ad affermarlo è stato il ceo Joe Ponte, che ha precisato come l'attacco sia avvenuto durante lo scorso fine settimana.

Come riporta travelmole.com, le pratiche sono tutte attive e clienti e fornitori sono in grado di dialogare con il sistema. Tuttavia nei prossimi giorni si potrebbero registrare ritardi.



"Stiamo lavorando duramente per ripristinare il livello di servizio che vi aspettate da noi - ha affermato Ponte - e ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi".