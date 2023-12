L’inverno a Malta, al via la campagna di promozione in Italia

Malta svela il suo volto invernale. VisitMalta lancia in Italia una campagna di comunicazione interamente dedicata alla winter che pone particolare accento alle festività di fine anno.



Diverse le azioni programmate dall’ente sia sul lato trade che consumer. Per quanto riguarda le prime, sono due i famtrip previsti per questo inverno: uno appena concluso in collaborazione con Easy Market con un focus specifico sul segmento luxury; e uno in partenza in collaborazione con Ixpira per un miniprogramma volto alla promozione del periodo delle festività.

Sempre a supporto di Natale e Capodanno è stato organizzato un roadshow in Sicilia per accrescere l’awareness nei confronti di una destinazione di prossimità, perfetta per uno short break invernale.



Lato consumer, complice l’ampliamento dello scheduling voli soprattutto nel Nord Italia, sono numerose le iniziative di comunicazione rivolte a quest’area geografica (campagne di advertising geolocalizzato e crossmediale).



Non mancano le azioni DOOH in partnership la catena retail Coin nelle principali città italiane; a Milano è previsto l'uso del The Corner, il secondo schermo led più grande d’Europa e Maxi Led in piazza delle 5 Giornate. Sempre a Milano, la linea della metropolitana M5 verrà completamente personalizzata ad inizio 2024 con la campagna VisitMalta.



“Si conclude un anno di grandi risultati per VisitMalta Italia - commenta in una nota Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Abbiamo lavorato moltissimo e i dati ce lo dimostrano. Attendiamo di avere i numeri degli arrivi completi del 2023 per esultare, ma siamo certi, anche grazie a questa campagna conclusiva, che la stagione invernale soddisferà pienamente le nostre aspettative”.