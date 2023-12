Il turismo secondo i Google Trends: cosa hanno cercato i viaggiatori nel 2023

Il 2023 è ormai agli sgoccioli e GoogleTrends ci permette di fare un bilancio degli argomenti più cercati nel corso degli ultimi 12 mesi. Un anno sicuramente ricco di avvenimenti che, in maniera più o meno significativa, hanno inciso anche sul settore turistico.

Partendo dalla categoria 'News', è inevitabile constatare come tra le ricerche spicchi al primo posto la guerra in Israele, uno degli accadimenti che da ormai un paio di mesi sta impattando inevitabilmente sulla travel industry. A seguire, compaiono una serie di calamità naturali, come il terremoto in Turchia, pure queste in qualche modo incidenti sul comparto viaggi.



Destinazioni

Guardando invece alle destinazioni e in particolare ai 'Top Parks', guadagna la medaglia d'oro Parc Güell a Barcellona, con Central Park a New York e Hyde Park a Londra a chiudere il podio. In quinta posizione fa capolino l'Italia con Villa Borghese a Roma.



Anche la cultura muove le folle, e GoogleTrends rivela che il museo più gettonato tra gli utenti che usano il motore di ricerca è il Louvre di Parigi; si aggiungono il British Museum di Londra e di nuovo la Ville Lumière con il Musée d'Orsay.



Infine, dal momento che lo sport rappresenta sempre più una leva turistica, vale la pena dare uno sguardo agli 'Stadi' più ricercati. Si impone la Spagna con il Camp Nou di Barcellona e il Santiago Bernabéu di Madrid; gradino più basso del podio per il Wembley Stadium di Londra. Chiude la top 5, San Siro.



Gaia Guarino