La prima nave da crociera iperlusso dell’Arabia Saudita verrà costruita in Italia

Avrà un’impronta italiana la prima nave da crociera iperlusso della nuova compagnia da crociere dell’Arabia Saudita Aman at Sea, che segnerà anche il debutto del Paese nel settore.

Niente a che vedere con i colossi del mare a cui siamo ormai abituati, perché questa prima unità, per ora denominata Project Neptune/Sama, avrà solo 50 suite e sarà impostata sul modello dei gigayacht. Ma la buona notizia per noi è che la commessa da 400 milioni di dollari è stata vinta dai cantieri Mariotti, che fanno capo al gruppo Genova Industrie Navali.



Secondo quanto riportato da La Stampa la nave avrà 183 metri di lunghezzo e una velocità di crociera da 14 nodi. La consegna è prevista per il 2027 e maggiori dettagli verranno svelati nei prossimi mesi, mentre nel frattempo sono in corso colloqui per eventuali altre unità.