Expo 2030: ecco le prospettive dopo la vittoria di Riyadh

"Il verdetto tanto atteso, alla fine, è arrivato, ma per Roma è stato una sconfitta clamorosa: sarà Riyadh a ospitare l’Expo 2030. Una vittoria schiacciante sulla nostra Capitale, che si è presentata candidata al rush finale insieme alla sudcoreana Busan. A sancire la debacle le cifre: al termine della riunione dei delegati del Bureau International des Expositions (Bie) a Issy-Les-Molineaux, alle porte di Parigi, la capitale dell’Arabia Saudita ha raccolto 119 voti, mentre Busan si è fermata a 29 voti e Roma ne ha ottenuti solamente 17. Subito si è acceso il dibattito sulle cause della sconfitta: c’è chi ha evidenziato come la carenza diplomatica del nostro Paese abbia avuto un ruolo chiave, insieme alla mancanza di unione dell’Europa, che non ha voluto appoggiare l’unica candidata del Vecchio Continente...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)