La grande corsa del turismo wellness: nel 2024 avrà un giro d'affari da mille miliardi

E’ una crescita inarrestabile quella del turismo wellness a livello mondiale. Dopo il crollo avvenuto durante la pandemia, la ripartenza ha fatto del segmento uno dei più richiesti dal pubblico internazionale, alla ricerca di una vacanza che consentisse anche una rigenerazione dopo il lungo lockdown.

Secondo i dati del Global Wellness Economy Monitor 2023 del Global Wellness Institute il settore si trova in una di crescita annua a doppia cifra che, per l’anno in corso, gli consentirà di raggiungere 868 miliardi di dollari contro i 700 del prepandemia, per poi arrivare a tagliare il traguarddo dei mille miliardi già nel 2024.



A dominare il mercato, evidenzia ancora lo studio, sono comunque i viaggi interni al proprio Paese, che incidono per l’88 per cento del totale, lasciando ai viaggi internazionali solo il 12 per cento del business.