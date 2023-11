Brand Usa e la cena del Thanksgiving a Milano

Un Giorno del Ringraziamento in salsa milanese, a base di un'atmosfera 'cozy' e dell'immancabile tacchino. Tutto secondo la tradizione.

È questo il modo in cui Brand Usa ha voluto celebrare uno dei momenti più importanti del calendario statunitense con amici della stampa, rappresentanti dell'industria turistica e partner come United Airlines e Ita Airways.



In una raffinata location di via della Spiga, gli ospiti sono stati accolti da Josephine Andò, trade director di Brand Usa in Italia e da tutto il team di Pr.



"Benvenuti nella casa di Brand Usa. Siamo felici di avervi qui a condividere una cena di Thanksgiving insieme, per gli americani è un giorno di comunione oltre che una delle feste più sentite" ha detto Andò.



Un'occasione di networking e convivialità, dunque, a testimonianza del grande lavoro che Brand Usa sta facendo sul mercato italiano al fianco degli operatori, nonché un evento che fa da apripista alle prossime iniziative che l'ente condurrà nei prossimi mesi. G. G.