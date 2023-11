L’ipotesi della Thailandia: soggiorni visa-free di 90 giorni per gli europei

La Thailandia cerca di compensare il calo di turisti cinesi con una nuova facilitazione per l’inbound dall’Europa: l’estensione del soggiorno visa-free fino a 90 giorni, il triplo della durata attuale.

La misura è stata ipotizzata da Prommin Lertsuridej, segretario generale del Primo ministro Srettha Thavisin. L’Europa rappresenta circa il 20% del totale degli arrivi turistici in Thailandia, come scrive TravelMole, ma ora l’obiettivo del Paese è aumentare significativamente questa quota, dal momento che finora la Thialandia ha accolto quasi tre milioni di turisti cinesi, un milione in meno di quanto preventivato.



Prommin Lertsuridej ha aggiunto come la misura potrebbe essere applicata inizialmente a un numero ristretto di Paesi europei tra cui, come riportano i media locali, Gran Bretagna, Germania e nazioni scandinave.