Saudi Hub torna a Milano: la seconda edizione a fine novembre

Saudi Hub torna a Milano dal 30 novembre al 2 dicembre.

Il roadshow di Saudi Tourism Authority torna per la seconda edizione nel capoluogo lombardo, dando modo dal 30 novembre al 1 dicembre ai tour operator di partecipare ad appuntamenti di networking e approfondimenti dedicati alla scoperta dell’Arabia Saudita.

La formula è quella dei meeting 1-to-1, delle presentazioni e di attività culturali per conoscere e assaggiare le tradizioni di questo Paese.

Saudi Hub consentirà di incontrare i partner della destinazione tra dmc locali, dmo e compagnie aeree: 88 Destinations, Arabia Explorer, Athaar, Go Zahid, Ita Airways, Jeddah Historic District, Qatar Airways, The Royal Commision of AlUla, Red Sea Global, Saudi Silk Road, Saudia Airlines, WizzAir.



Il 2 dicembre invece, alle 19 è stato programmato un incontro esclusivo per gli agenti di viaggi con presentazione dell’Arabia Saudita a cura del team di Saudi Tourism Authority e racconti di viaggio da parte di alcuni ospiti che hanno avuto l'opportunità di visitare la destinazione.



L'evento includerà un'immersione nel Saudi Hub con musica, caffè saudita, esibizioni di artisti locali e una cena di networking.