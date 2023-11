Parigi, cifre da capogiro negli hotel per le Olimpiadi: fino a 700 euro a notte

A Parigi è partito il countdown verso le Olimpiadi. Un evento che farà da volano per il turismo, ma che rischia, allo stesso tempo, di gonfiare in modo incontrollato le tariffe. A dirlo è un’analisi condotta dall’ufficio del turismo della Ville Lumière, che per le settimane interessate dai Giochi prevede un’impennata dei prezzi degli hotel.

Secondo le stime, riportate su Repubblica.it, l’aumento medio sarà del 314% rispetto all’estate 2023. Un dato che preoccupa l’Amministrazione parigina.



Commentando la previsione, il vicesindaco di Parigi, Frederic Hocquard, ha dichiarato: “Vorremmo dei Giochi popolari, ma non possiamo considerarli tali a 700 euro a notte”.



Il prezzi medio stimato dall’analisi per un pernottare nelle strutture ricettive della capitale francese nel mese di luglio si attesta, infatti, intorno ai 699 euro, contro i 169 della scorsa estate. Per Hocquard tariffe così proibitive rischiano di frenare l’occupazione negli hotel durante la manifestazione sportiva, come già accaduto anni fa durante le Olimpiadi di Londra, nonché di “alimentare il mostro Airbnb”.