Caraibi verso la stabilizzazione dei prezzi, l’indagine di Mabrian

Caraibi verso un contenimento dei costi relativi ai voli e agli hotel. Questo il dato che emerge dall’indagine effettuata da Mabrian e riportata da Hosteltur, in base alla quale l’offferta di collegamenti per i Caraibi dovrebbe quest’inverno crescere del 31% portando con sé un rallentamento dei prezzi e una stabilizzazione delle tariffe alberghiere. Fa eccezione il periodo natalizio, durante il quale gli aumenti raggiungono il 50%.

In dettaglio, Mabrian evidenzia come tra novembre 2023 e marzo 2024 il prezzo dei voli per i Caraibi sarà del 10% inferiore rispetto al 2022 e il Costa Rica resterà la destinazione più cara.



Lo studio pubblicato da Mabrian indica che negli hotel dei Caraibi “la crescita dei prezzi si sta stabilizzando e rallentando” dopo il percorso ascendente del 2022.



“La capacità della domanda di continuare ad assorbire gli aumenti potrebbe essere giunta al punto di saturazione, per cui si prevedono alcuni aggiustamenti al ribasso rispetto al 2022.



Negli alberghi 3 stelle c'è stabilità dei prezzi e aumento a partire da gennaio, rilevante nella Repubblica Dominicana, che incrementa dll’11% i costi rispetto ai prezzi di novembre e dicembre 2023. La Giamaica si distingue come la destinazione più costosa, con prezzi superiori del 39% rispetto alla media delle destinazioni analizzate, pur evidenziando un aggiustamento al ribasso rispetto all’anno precedente. Al contrario, Cancun mostra il prezzo più economico, con una tariffa media inferiore del 21%.



Anche le tariffe degli hotel a 4 stelle sono aumentate in tutti i Caraibi. Il Costa Rica si distingue con un prezzo medio superiore del 25% rispetto alla media delle 4 stelle analizzate.

Gli hotel a 5 stelle infine sono quelli che presentano “la minore disparità di prezzi medi” tra le destinazioni analizzate, anche se la Giamaica si distingue per i prezzi comparativamente più alti degli altri.



In generale, a partire da gennaio si osserva nuovamente un aumento generale dei prezzi medi (+9%), ad eccezione del Costa Rica dove i prezzi si riducono in media del 6%.