È una delle destinazioni a cui il turismo sta guardando con più attenzione dopo il conflitto in corso in Medio Oriente: e ha superato l'esame di ottobre a pieni voti. La Giordania ha chiuso lo scorso mese con un totale di 11.962 arrivi dall'Italia, contro i 9.747 dello stesso mese del 2022, pari a un incremento del 20%. Dall'inizio dell'anno, come riporta una nota del Jordan Tourism Board Italy, sono 120mila i turisti italiani arrivati nel Paese.



Il trend

"Questi risultati positivi - si legge nella nota - dimostrano che la Giordania mantiene il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi. Fondamentale è stato il ruolo proattivo del Jordan Tourism Board, che ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici".

A ottobre, dunque, il Paese ha consolidato la propria posizione sullo scacchiere turistico internazionale, senza contraccolpi. "Con la determinazione di mantenere la sicurezza e l'ospitalità al centro delle iniziative turistiche - conclude la nota -, la Giordania è pronta ad accogliere sempre più viaggiatori italiani in futuro".