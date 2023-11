I Caraibi si riuniscono in Arabia Saudita, al via un meeting storico

Sarà un appuntamento che è stato già battezzato come ‘storico’ quello che vedrà i membri del Caricom, la Caribbean Community, tenere il proprio meeting in Arabia Saudita il prossimo 16 novembre.

Il meeting dei Paesi caraibici in Arabia fa seguito a una visita nello scorso mese di maggio del ministro del Turismo del regno saudita Ahmed Al-Khateeb, nei Caraibi, una visita che ha gettato le basi di una progettazione comune.



Il focus principale di questo incontro si prevede sarà sui nuovi investimenti e sul commercio, in particolare in settori chiave come le infrastrutture, l’ospitalità, l’energia, il cambiamento climatico, il turismo e la sostenibilità ambientale, creando un link economico e di competenze fra i Carabi e l’Arabia Saudita che potrà portare a sviluppi inaspettati, quanto meno dal punto di vista turistico.