Islanda in stato di allarme, preoccupa il vulcano Fagradalsfjall

La speranza è che non si verifichi di nuovo la drammatica situazione del 2010, quando la grande eruzione del vulcano Eyjafjallajökullin causò il caos nei viaggi aerei, bloccando più di 100mila voli transatlantici ed europei. Questa volta in Islanda a far paura è il vulcano Fagradalsfjall che, secondo l’Ufficio meteorologico islandese, potrebbe esplodere da un momento all’altro: in una nota l’ente scrive infatti che esiste il “considerevole rischio di eruzione a causa della velocità di accumulo del magma sotterraneo”.

Intanto il Paese ha dichiarato lo stato d’emergenza ed evacuato la città di Grindavik, a circa 50 chilometri dalla capitale Reykjavik, perché a rischio. Le autorità hanno anche aumentato il livello di allerta per l'aviazione portandolo all’arancione, sebbene i voli siano ancora operativi e l'aeroporto sia ancora pienamente funzionante. Intanto, però, nelle ultime 12 ore sono già state registrate mille scosse di terremoto.