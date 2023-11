L’Irlanda nell’Avvento, fra mercatini e festival natalizi

Da Dublino a Cork, passando per Kilkenny, Belfast e Galway, l’Irlanda prima di Natale è punteggiata di occasioni per immergersi nell’atmosfera della festa più amata dell’anno.

Il Christmas Market di Dublino, allestito nel parco del Dublin Castle, promette sidro caldo artigianale, musica dal vivo e una giostra vintage, mentre poco più a Sud della Capitale Wicklow fa correre tutti sul trenino Santa Express nel corso del suo mercatino di Natale.



A Kilkenny il mercatino si chiama Yulefest e offre, oltre alle bancarelle, moltissimi eventi e attività per adulti e bambini, mentre Waterford, città di origine vichinga, famosa per la raffinatezza dei suoi cristalli, li metterà in mostra anche in occasione del suo Winterval.



E ancora Cork, dove come da tradizione si svolgerà il Corkmas con mercatini natalizi, luminarie, installazioni a tema e una giostra panoramica. Un luogo da segnare in agenda per gli acquisti è il suo antico English Market. Galway apre il Mercatino di Natale 2023 nella centralissima Eyre Square con un nutrito programma di attività e oltre 50 bancarelle in cui poter fare acquisti delle molte produzioni artigianali della zona, tra cui gli originali maglioni Aran.



In Irlanda del Nord, a Belfast, il mercatino di Natale aperto dal 18 novembre al 23 dicembre, viene allestito in uno spazio suggestivo come quello dell’area della City Hall, l’imponente municipio cittadino. Tra gli elementi curiosi, la sua vocazione internazionale. Tra le cose in evidenza: l'area gastronomica in cui poter provare comodamente i piatti locali e l'Helter Skelter vintage (scivolo gigante) che offre viste mozzafiato sul mercato. Tra le cose da non perdere le famose luci di Natale e la “Magical Christmas Experience” del museo Titanic.