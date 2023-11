Mercatini di Natale, Stoccarda sale in cattedra

La città che ospita una dei mercatini di Natale più antichi del mondo, che data intorno al 1692, anche quest’anno è pronta con i suoi dintorni a ospitare i turisti attratti dalla ricchezza dell’offerta e dal fascino particolare delle sue manifestazioni dell’Avvento.

I mercatini di Stoccarda, che , che si dipanano nelle vie del centro – dal Palazzo Nuovo alla Schillerplatz, e dal Palazzo Vecchio alla Marktplatz – sono fra i più grandi e antichi d’Europa. Ad oggi ospitano circa 300 bancarelle dove si trova di tutto.



Ma se la città non basta, due segnalazioni per i dintorni. A 20 minuti di treno veloce da Stoccarda si trova Esslingen che presenta un mercatino di ispirazione medievale, con giocolieri e menestrelli che si esibiscono per le vie, mentre vetrai, fabbri e tintori si cimentano nei loro antichi mestieri, vestiti in costumi d’epoca. 180 le bancarelle che popolano il mercato, considerato fra i più belli della Germania.



A 17 chilometri da Stoccarda si trova invece Ludwigsburg, che propone un’atmosfera del XVIII secolo. I circa 160 stand offrono decorazioni per l’albero, giocattoli in legno intagliato e figure del presepe.



Oltre ai mercatini, Stoccarda offre anche giochi di luce e installazioni natalizie nel suo Christmas Garden, allestito all’interno dei grandi spazi verdi del giardino zoologico e botanico Wilhelma e nella Schlossplatz, dove durante l’Avvento campeggiano nove sculture luminose alte fino a otto metri.