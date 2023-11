Dal Lussemburgo a Pantelleria passando per lo Zambia: quando Virtuoso ha voglia di stupire

Non mancano le sorprese nella Virtuoso Where Next 2024, una consuetudine per la lista delle destinazioni imperdibili dell’anno a venire stilata dal celebre network di lusso. Sorprese, va però evidenziato, frutto di una ricerca accurata anche di quello che verrà nel corso del prossimo anno o semplicemente sell'alternativo.

Come nel caso di Baltimora, che celebrerà i 60 anni dell'approvazione del Civil Rights Act e che quindi è destinata ad accogliere un maggiore flusso di viaggiatori anche e soprattutto legati all’up level. Oppure Virtuoso cerca di portare alla scoperta di destinazioni insolite, fornendo però sempre una motivazione puntuale: è il caso del Lussemburgo, che con oltre 3.000 miglia di sentieri, questo piccolo paese ospita alcune delle escursioni più belle e accessibili d'Europa.



Altro? Chi si aspettava le crociere fluviali in Colombia sul fiume Magdalena o la scelta di Pantelleria per l’Italia (ottima vista dal nostro punto di osservazione, ma speciale da quello internazionale)?



E in Africa? Zambia, perché il Paese, storicamente messo in ombra dai suoi vicini più sviluppati dal punto di vista turistico lo sta facendo emergere come uno dei principali attori dell’avventura del continente africano.