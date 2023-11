eDreams Odigeo: per il 2024 gli italiani scelgono Parigi

Dove andranno gli italiani nel 2024? Lo rivela il report A year in travel by eDreams Odigeo che mette Parigi al primo posto. Analizzando il booking e le ricerche effettuate tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, è la capitale francese a conquistare infatti il gradino più alto del podio delle mete già prenotate dai nostri connazionali per le partenze del prossimo anno, seguita da Londra, Barcellona e Milano.

Parallelamente, spulciando la wish list 2024 dei viaggiatori della Penisola, è New York ad agguantare la prima posizione, con Parigi e Bangkok subito dietro. Tra i desideri degli italiani si trovano poi Tokyo e Londra, con Miami che chiude la top 10.



L'anno in corso

Per quanto riguarda il 2023, invece, questo è stato l’anno dell’Italia con una top 10 per metà tricolore. Le prime tre mete scelte dagli italiani per le proprie vacanze sono state Milano, Catania e Parigi, con pure Napoli, Palermo e Roma rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto.

