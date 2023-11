Il Wttc proiettato sul 2024: Global Summit a Perth

Dopo aver toccato il continente africano con la 23° edizione del Global Summit, il Wttc guarda già al 2024. A ospitare il Global Summit numero 24 sarà Perth nel Western Australia.

Nel frattempo, si raccolgono i risultati dell’edizione appena conclusasi a Kigali, che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 delegati con una serie di speaker giunti in Ruanda da tutto il mondo.

“Il successo del Global Summit di quest’anno è la testimonianza del potere dell’Africa nel settore turistico - commenta Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Siamo elettrizzati di andare ‘Down Under’, nel 2024. Il Western Australia e la città di Perth sono sempre state delle mete popolari”.



Grande entusiasmo anche da parte di Carolyn Turnbull, managing director di Tourism Western Australia, ente del turismo partner del prossimo Wttc Global Summit, che vede in questo appuntamento una ghiotta opportunità per mostrare la crescita del Paese e illustrare le opportunità di investimento.