Atout France in pista con il programma FrancExpert per la Corsica

Atout France (nella foto il direttore Italia, Frederic Meyer) torna in pista con il programma France Expert, che permette agli agenti di viaggi di diventare un agente certificato FrancExpert per la Corsica.

Coinvolti nel progetto la Camera di Commercio della Corsica, che gestisce la promozione di sei porti - Ajaccio, Bastia, Bonifacio, L’Ile-Rousse, Porto-Vecchio e Propriano -, ma anche l’ufficio del turismo di Sartnais Valinco Tavaro, la regione a metà strada tra Ajaccio e l’estremo sud con i suoi 18 villaggi, l’Ufficio del turismo di Bonifacio e quello dell’Ile-Rousse Balagne e Miss Carrington Travel, dmc con sede ad Ajaccio.



Per i trasporti, Moby Lines, Corsica Ferries, prima compagnia di navigazione privata per numero di passeggeri trasportati in Corsica e Air Corsica, da oltre trent’anni prima compagnia aerea della Corsica, attiva nel 2024 con quattro collegamenti dallo Stivale. E.C.