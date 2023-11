Swissminiatur, il 5 novembre festa di chiusura della stagione

Il 5 novembre, con una festa di fine stagione, Swissminiatur chiuderà i battenti in vista della stagione invernale per riaprire il 16 marzo 2024.

La stagione 2023 è stata densa di aggiunte, con l’inserimento di cinque nuove miniature, tra cui due Ticinesi, l’inserimento come tappa del Grand Tour of Switzerland e il Kids Day, l’evento annuale dedicato alle famiglie.



Gli eventi però al parco di Melide non sono ancora finiti, e per chiudere la stagione, domenica 5 novembre dalle 10 alle 17 la mascotte del parco Rudy ha deciso di organizzare la ‘Festa di fine stagione – Rudy & Friends’ alla quale parteciperanno Stralüsh, mascotte della StraLugano e Alvin. Durante questa giornata saranno presenti trucca bimbi, palloncini modellati, scivolo gonfiabile, castagne, caccia al tesoro e stand partner con giochi e concorsi.



L’ingresso al parco sarà gratuito per tutti i bambini fino ai 10 anni. Dopo questa domenica in festa, Swissminiatur chiuderà le porte per l’inverno, ma non smetterà di lavorare e le novità per la stagione 2024 saranno molte, dall’aggiunta di miniature alla pianificazione di eventi. Continuerà anche l’annuale manutenzione ordinaria di parco e modellini, una procedura che terrà occupati i team di artigiani, decoratori, meccanici, manutentori e giardinieri per tutto l’inverno.