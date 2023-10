Messico: Acapulco distrutta dall'uragano Otis, i consigli della Farnesina

Tetti scoperchiati, muri crollati e l’80 per cento degli edifici distrutti, compresi gli alberghi. La forza dell’uragano Otis, i cui venti hanno raggiunto nei giorni scorsi una velocità di 266 km all’ora, non ha risparmiato nulla ad Acapulco, in Messico, con enormi disagi per i quasi 800mila abitanti e i numerosissimi turisti che vi si trovano.

In base a quanto riferito dal sito Viaggiare Sicuri della Farnesina l’Aeroporto internazionale di Acapulco, invaso dall’acqua, ha riaperto oggi, ma il traffico sta riprendendo in modo molto graduale, come riporta flightradar24 che segnala numerosi voli ancora cancellati.



“A causa dei gravissimi danni provocati dal suo passaggio – scrive sul sito il Ministero degli Affari Esteri - si invitano i connazionali alla massima cautela e a seguire le disposizioni impartite dalle autorità locali”.



Quindici miliardi di dollari di danni

In un video pubblicato su X il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha detto che 36 persone risultano ancora disperse. Intanto si incominciano a quantificare i danni; secondo le prime stime potrebbero ammontare anche a 15 miliardi di dollari.