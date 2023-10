Danimarca al top per gli itinerari gastronomici

di Alberto Caspani

Italiani pazzi per la gastronomia biologica danese. Primo Paese ad aver introdotto l’etichetta bio nel 1987, oggi la Danimarca non rappresenta solo un modello di produzione sostenibile, ma una meta a sé per food tour esclusivi (ricercati dal 28% dei turisti internazionali in visita).

Nel 2024 ricorrerà inoltre il 20° anniversario del manifesto culinario New Nordic. “La guida Michelin 2023 - hanno spiegato Ghita Scharling Sørenen e Mette Jasper Gammicchia, rispettivamente responsabile market director VisitDenmark in Italia e board member Danish Agriculture & Food Council - ha introdotto sei nuovi ristoranti danesi stellati, portando il totale nazionale a 31 con 43 stelle distribuite. Essendo diffusi per tutto il Paese, vengono raggiunti attraverso specifici itinerari con tappe in fattorie biologiche come Fuglebjerggaard”.



Grande ammiratore della 'scuola danese' è oggi lo chef Max Mariola, cimentatosi nello show cooking milanese.